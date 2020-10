Taekwondo : coachs et arbitres se remettent à niveau lors d’un séminaire

À l’ordre du jour : une révision des poomsé. Des gestes codifiés avec des techniques qui évoluent au fur et à mesure que l’on avance dans l’apprentissage. Ce sont les bases martiales de la discipline et l’essence même du taekwondo. C’est là où se trouvent les différentes techniques d’attaques et de défenses. Sans contact et à plus d’un mètre des uns et des autres, cette pratique est idéale en cette période de crise sanitaire.

Les entraineurs et futurs entraineurs ont aussi revu les règles de l’arbitrage : la gestuelle et les pénalités.