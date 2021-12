Surf : Vahine Fierro réussit son entrée à Hawaii

Vahine Fierro pourrait être la première surfeuse tahitienne de l’histoire à intégrer le WCT, l’élite du surf mondial. La petite perle de Huahine conserve en effet toutes ses chances de se qualifier à l’issue de sa première journée de compétition sur les Challengers series, qui s’est déroulée hier, sur le North shore de l’île de Oahu, à Haleiwa. “J’adore quand c’est comme ça parce qu’on a toutes une opportunité de pouvoir s’exprimer. C’était plus compliqué que ce que je pensais quand j’étais au bord, mais après j’ai pu avoir un 5 et un 6”, confie la surfeuse.

Une performance d’autant plus remarquable que les conditions étaient très solides et difficiles, à l’entame de ce second round où elle était qualifiée d’office.

Opposée à Brisa Hennessy, du Costa Rica, Tia Blanco des Etats-Unis, et Philippa Anderson, d’Australie, Vahine Fierro est rentrée rapidement dans sa série grâce à un choix technique : “avant ma série, j’avais hésité entre deux planches. La houle baissait donc j’ai pris ma plus petit planche et puis le courant aussi baissait, donc je n’avais pas à ramer tout le long”.

Vahine Fierro termine finalement 2e de sa série, avec un total de 11.43 points, derrière la Costaricienne Brisa Hennessy, qui enregistre 14.93 points.

Demain lundi, Vahine Fierro sera opposée dès le 1er round des quarts de finale à l’Américaine Alyssa Spencer, la Portugaise Yolanda Hopkins et l’Hawaienne Pua Desoto.

Regarder le replay et suivre toutes les étapes de la compétition en cliquant ICI