Surf – Pro France : Michel Bourez 2e, Vahine Fierro 5e

Éliminé en finale par l’Australien Connor O’Leary (voir le replay ICI), Michel Bourez a terminé deuxième de Quiksilver pro comptant pour la troisième étape des Challenger Series (CS) : “Merci énormément à tous ceux qui sont venus nous encourager pendant cette semaine de compétition et ceux aussi qui nous ont encouragé de loin. Ce n’était pas gagné d’avance” a déclaré le spartan sur sa page Facebook. Et d’ajouter : “C’est la première fois de ma carrière que j’ai 4 coachs et donc 4 visions pour me diriger vers la victoire. (…) Cette année a vraiment été une année difficile à cause du Covid. Sorti du tour puis pas de injury wildcard mais surtout enchaîné directement sur les challengers séries, tous cela a été très dur à gérer mentalement. Lorsqu’on touche le fond, on ne peut pas tomber plus bas ! Il est temps de remonter”.

Une belle victoire donc pour notre aito, qui le place dans une bonne position pour se qualifier pour les Championship Tour (CT) 2022, puisqu’il est passé de la 108e à la 19e place en remportant ses 8 000 points. De quoi reprendre confiance pour se qualifier au WCT. On le retrouvera du 26 novembre au 7 décembre pour la dernière étape des CS à Haleiwa à Hawaii où seul le top 12 sera retenu pour rentrer dans le circuit élite.

Du côté des femmes, la surfeuse de Huahine est arrivée jusqu’aux quarts de finale à la Roxy Pro, où elle s’est inclinée face à l’Américaine Caitlin Simmers. En arrivant à la cinquième position de cette compétition, Vahine Fierro s’est qualifiée pour le CT 2022 en étant en sixième et dernière position.