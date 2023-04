Surf : pour la première fois de sa carrière, Kelly Slater n’est pas sûr d’être qualifié sur le Championship tour

Coup de tonnerre dans le monde du surf. Kelly Slater, légende ultime du surf, a manqué le cut de mi-saison. Pour l’instant, il n’est donc pas qualifié pour la seconde moitié de la saison du Championship tour de la World Surf League (WSL).

La nouvelle fait l’effet d’une bombe dans le monde du surf. Slater, 51 ans, considéré comme le plus grand surfeur de tous les temps, a été éliminé en seizièmes de finale du Margaret River Pro à Perth, en Australie. Ce résultat ne lui permet pas d’être classé à la mi-saison parmi les 22 meilleurs surfeurs de la WSL, qualifiés à ce titre à participer à la seconde partie de la saison.

Les concurrents terminant en dessous de ce cut sont éliminés, à moins de se voir offrir l’une des deux wild cards (invitations des organisateurs), pour porter le plateau à 24 compétiteurs pour les cinq dernières étapes du circuit.

S’il n’en obtient pas, Slater devra se contenter des Challenger series, la deuxième division de la WSL, ou… prendre sa retraite ? « C’est comme ça. Voyons voir comment les choses vont se passer », a réagi l’icône, dépité, dans une déclaration publiée sur le site internet de la WSL.

Kelly Slater est le plus jeune, à l’âge de 20 ans, et le plus vieux, à l’âge de 39 ans, champion du monde en activité. Il compte 56 victoires dans la World Surf League.

Le Français Maxime Huscenot a lui aussi manqué le cut de mi-saison et va donc repartir sur les Challenger Series.