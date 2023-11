Surf : Mihimana Braye de nouveau finaliste d’une épreuve QS

On n’arrête plus Mihimana Braye ! Le surfeur de 27 ans a pris la deuxième place, jeudi, de le « Hawaiian Islands Present the Sunset Pro », épreuve QS 1000 qui se déroulait sur le spot de Sunset Beach à Hawaii. Le Tahitien, dans une bonne dynamique, veut encore croire à sa qualification pour les Jeux Olympiques et le Championship Tour l’année prochaine. « Je vais y arriver », dit-il.