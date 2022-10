Surf : les Vaast au top à la Pro Junior des Açores

Les prévisions météo annonçaient des conditions difficiles dimanche et lundi et la dernière étape de la JQS européenne 2022-23, la Pro Junior des Açores, devait impérativement se terminer samedi rapporte la World Surf league. 54 manches ont donc été complétées samedi et les finalistes ont dû surfer 5 fois pour les hommes et 4 fois pour les femmes.

Chez les femmes, Aelan Vaast a dominé la compétition, encouragée depuis le bord par son frère Kauli, avec un score de 14.33. Elle se qualifie pour les World Junior Surfing Championship (WJC) qui auront lieu en Californie l’année prochaine. “C’est un sentiment tellement unique de gagner un événement et surtout ici pour moi”, a déclaré la jeune femme. “Cet endroit me fait sentir comme chez moi à bien des égards et j’ai vraiment aimé concourir aujourd’hui. La qualification a été une surprise totale pour moi et une si bonne !“.

Chez les hommes, son frère s’est imposé avec un score de 13.40 face au surfeur du Pays basque Adur Amatriain. “Je suis super content de gagner aujourd’hui pour mon dernier junior professionnel”, a déclaré Vaast à la WSL. “Il y a deux ans, je pensais que mon temps en tant que junior était terminé, puis la limite d’âge a été ramenée plus haut, donc je suis content d’avoir eu une autre opportunité. C’est irréel de gagner ici, un endroit que j’apprécie vraiment et de gagner l’événement juste après que ma sœur ait gagné aussi. J’espère vraiment que je pourrai entrer dans le CMJ, ce serait une façon spéciale de terminer ma carrière en tant que junior, c’est certain“.

Kauli Vaast, qui n’a pas participé à toutes les épreuves européennes du circuit junior cette saison en raison d’autres engagements, a terminé en dehors du Top 2 et n’est donc pas directement qualifié pour les Championnats juniors WSL. Il a cependant fait une demande de wildcard pour l’événement précise la WSL.

“Gagner avec mon frère aujourd’hui est un souvenir formidable que nous garderons longtemps”, a déclaré Aelan.