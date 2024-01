Surf : Le duo Mihimana Braye – Michel Bourez à la conquête du CT

Depuis le début du mois de janvier, Mihimana Braye et Michel Bourez se retrouvent une fois par semaine à Papenoo pour s’affronter amicalement dans des séries de 25 minutes. Des conditions que Mihimana retrouvera sur la première étape des Challenger Series (CS, équivalent de deuxième division mondiale de surf) en Australie. Le rider, qui vise également un ticket pour les JO, « travaille tous les jours » avec celui qui a récemment pris sa retraite pour obtenir son sésame au Championship Tour, où s’affronte l’élite mondiale.

« Tous les jeudis, Michel vient m’entraîner et me booster. J’ai beaucoup de choses à apprendre de lui, assure Mihimana, qui doit monter en puissance et remporter plusieurs séries de suite contre le Spartan, simulant les quarts, les demies et les finales. « Quand tu surfes avec quelqu’un qui a de l’expérience, qui peut potentiellement te battre et sait te mettre la pression, ça change tout » , sourit le Spartan.

Sur la plage, le coach de l’équipe de France de surf Hira Teriinatoofa, assisté d’Hugo Palmarini, filme chaque série de Mihimana. Place ensuite au débriefing avec les surfeurs. Objectif : corriger toutes les petites imperfections. Son partenaire d’entrainement et ami, n’en doute pas, il validera son ticket cette année. « Je le sens encore mieux qu’avant. Le « Mihi » avec qui je discutais il y a deux ans n’est pas la même personne avec qui je discute avant, poursuit Bourez. Il est plus posé, il a plus confiance en lui » .

Pour réaliser son rêve Mihimana Braye devra performer sur les six étapes des Challenger series. Seuls les dix premiers du classement seront qualifiés pour le tour mondial.