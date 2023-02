Surf : la Rangiroa Pro et la Rairoa Horue de retour cette année

Les surfeurs et bodyboardeurs locaux ont rendez-vous sur la vague de la passe de Avatoru du 27 février au 3 mars, pour la 2e édition de la Air Tahiti Rairoa Horue.

Suivra la 12e édition de la Rangiroa Pros QS 1000 qui se déroulera du 6 au 10 mars. Des surfeurs pros de Hawaii des Etats-Unis mais aussi de Polynésie sont attendus. “La grande majorité viendra forcément des îles Hawaii et donc pour l’instant, sur la liste World Surf League, il y a 30 compétiteurs Hawaiiens et 14 Polynésiens, annonce Lionel Teihoru, président de la fédération tahitienne de surf. Ils ont encore jusqu’au 25 pour s’inscrire à l’événement. Pour le Horue on part sur 26 surfeurs. Il y a 8 bodybordeurs et 4 ondines donc c’est une bonne nouvelle. On va pouvoir lancer la catégorie féminine.”

Plus d’infos sur cette compétition à suivre.

Tahiti Nui télévision vous fera vivre ces 2 rendez-vous surfs à Rangiroa, en direct web et en facebook live. Les phases finales, seront retransmise en direct télé.