Surf : la 3e Air Tahiti Rairoa Horue aura lieu du 19 au 24 février

Cette année, les athlètes hommes et femmes âgés de 18 ans et moins pourront participer en surf et en bodyboard. L’âge minimum requis est de 15 ans dans l’année.

Six catégories seront ouvertes : surf OP men, surf OP Women, surf junior boys, surf junior filles, bodyboard OP Men, Bodyboard OP Women.

L’espace d’une semaine, Rangiroa sera en effervescence. Sportifs, touristes, médias… les organisateurs estiment que près de 100 visiteurs se rendent à Rangiroa pour l’événement.

Et si vous ne vous déplacez pas, sachez que vous pourrez suivre la Air Tahiti Rairoa Horue en direct sur votre chaine TNTV.