Kelly Slater invité sur l’étape du circuit mondial de Trestles

La légende du surf Kelly Slater a reçu une invitation pour concourir lors de l’étape du circuit mondial à Trestles (Californie, Etats-Unis), du 9 au 17 juin, a indiqué la World Surf League (WSL) mercredi.

Slater, âgé de 53 ans, ne fait plus partie du circuit mondial. Il avait évoqué sa retraite l’an passé, alors qu’il n’avait pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris.

« Ca ressemble à la fin (…). Si tu ne t’adaptes pas, tu ne peux pas survivre. Je n’ai pas été totalement motivé pour être à 100% comme tout le monde le fait maintenant« , disait-il en avril 2024.

Le « King » et la WSL ont annoncé mercredi de concert l’invitation reçue par Slater pour disputer l’étape du Championship Tour (CT), l’élite mondiale, à Trestles, qui a été annoncé il y a un mois comme le site hôte du surf aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

« La connexion entre Kelly et Lowers (le site) est profonde, c’est là qu’il avait remporté sa première compétition professionnelle en 1990 à 18 ans » , écrit la WSL sur ses réseaux sociaux.

L’Américain a remporté 11 titres de champion du monde, à la fois en étant le plus jeune – à 20 ans en 1992 – et le plus vieux de l’histoire – à 39 ans en 2011 -, et compte 56 victoires chez les professionnels.