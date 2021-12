Surf : hommage à Gaston Taupua

Empêchés par la crise sanitaire l’année dernière, ses proches n’avaient pas pu lui dire au-revoir comme le veut la tradition du surf. Sa famille et ses amis se sont donc réunis aujourd’hui en cercle sur le plan d’eau de Mahina pour que “Uncle Gas” tel qu’on le surnommait, prenne sa dernière vague. Un lieu symbolique puisque c’est lui qui a lancé les premières compétitions de surf près du récif de la baie de Matavai.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“De là où il est, c’est sûr qu’il nous regarde. Cette cérémonie fait plaisir. Un an après, le manque est toujours aussi grand mais le plaisir est immense de se retrouver aujourd’hui. Pour lui, le surf, c’était toujours en famille” ont confié Mareva et Maui, la femme et le fils de Gaston Taupua.