Surf : collèges et lycées s’affrontent sur le plan d’eau

Cinq collèges et deux lycées étaient représentés : Papara, Taravao, Sacré-Cœur, Mahina et Anne-Marie Javouhey. Les compétiteurs s’affrontaient par équipe de 4 et sous forme de relais. 10 minutes par passage. Ils devaient combiner le plus de manœuvres techniques en surf et en bodyboard. Géraud Gauthier est professeur d’EPS : “Il y a quand même une belle houle avec des séries à 1m50, un bon vent off shore. Et l’ambiance entre les jeunes, elle est toujours très bonne. Ils se connaissent pour la plupart pas mal, ils se voient souvent à l’eau. C’est vraiment très convivial, il y a un très bon état d’esprit. C’est vraiment un bon moment de partage.”

Les jeunes riders se sont également mis dans la peau des juges sous l’œil vigilant des officiels de la Fédération tahitienne. Seuls les deux meilleurs vagues de chaque compétiteur sont comptabilisées.

Parmi les élèves, certains font partie des Associations sportives de l’USSP et pratiquent la discipline les mercredis après-midi.

D’autres représentent les sections sportives de Mahina et Papara où l’emploi du temps est aménagé entre études et surf. “Après l’idée c’est aussi de les habituer à ce genre de compétition. Pour ma part, j’essaie d’emmener une équipe aux championnats de France UNSS en fin d’année. Donc c’est un bon entrainement pour eux, pour aller se confronter aussi et aller représenter la Polynésie en métropole.”

À l’issue de la journée, en surf : le collège de Mahina et le lycée de Papara l’ont remporté dans leurs catégories respectives. Enfin, le collège de Papara et le lycée de Taravao se sont imposés dans la spécialité du bodyboard.