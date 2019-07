Surf aux JO 2024 : Tahiti en bonne position pour accueillir l’épreuve

La Polynésie s’est portée candidate pour accueillir l’épreuve de surf des Jeux olympiques de 2024. “La Polynésie française a des atouts et de l’expérience en matière de compétitions internationales de surf“, estime le président Edouard Fritch.



Mais, mi-juin, le président du Conseil international olympique (CIO) Thomas Bach, a expliqué qu’il préférait que les compétitions de surf aient lieu plus près de la ville hôte des JO. “Laissons Tahiti de côté ! Ce qui est clair dans le processus, c’est que si nous avons deux bonnes alternatives pour un sport particulier, et que l’une des deux donne aux athlètes la possibilité d’être plus près du coeur des Jeux et leur permet de mieux vivre la magie des Jeux, c’est celle-là que nous préférons”, a-t-il déclaré.



Ce vendredi, l’Equipe rapporte néanmoins que Tahiti serait en bonne voie pour accueillir l’épreuve. Le fenua serait favori et “doublerait les concurrents de métropole, à la fois prestigieux et déclarés depuis longtemps : Biarritz, Hossegor et Lacanau.”



Le COJO (Comité d’organisation des Jeux Olympiques) bouclera tous les dossiers de candidatures pour l’organisation de l’épreuve de surf aux JO de Paris 2024 lundi soir.