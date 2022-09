Surf : Aelan Vaast remporte la 2e étape de l’Open de France

En métropole, lors de l’Open de France à La Torche, c’est la championne de Polynésie Aelan Vaast qui s’est imposée chez les juniors lors de la deuxième étape de la compétition.

“Je n’avais jamais été portée en sortant de l’eau en France !” a déclaré jeune surfeuse, un large sourire aux lèvres. C’est grâce à un reentry engagé sur une dernière droite que la Tahitienne a remporté la finale.

“Je savais qu’il me fallait un score, j’ai vu cette droite, je n’ai pas hésité et j’ai tout donné, a-t-elle déclaré, des propos rapportés par la Fédération française de surf (FTS). Les conditions étaient difficiles, c’était très physique avec beaucoup de courant. Je suis très contente d’avoir gagné aujourd’hui. C’est la première fois que je gagne une compétition en France. Ça me met en confiance pour la suite de la semaine avec l’Open de France demain, et le Pro Junior en suivant.”

Chez les cadets, c’est Inigo Madina qui s’est imposé au terme d’une drôle de finale.

La compétition a repris ce lundi à La Torche.

Et surprise : le frère de Aelan, Kauli Vaast, Tristan Guilbaud et Maëlys Jouault ont été éliminés dès le premier tour.

La compétition devrait s’achever mardi heure de métropole avec les finales Open messieurs, Open dames et juniors dans des vagues qui devraient encore grossir, annonce la FTS.