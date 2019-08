Super Aito : Steeve Teihotaata compte bien conserver son titre de champion

S’il n’a pas remporté le Te Aito cette année, pour le super Aito, le champion originaire de Bora Bora est bien plus affûté. Arrivé à Moorea un jour avant la course avec son frère d’arme Manutea Owen, il a mis toutes les chances de son côté pour garder son titre : “Ces derniers temps, on s’était plus focalisés sur les entraînements face au vent parce qu’on sait que ces tronçons là sont à 90% face au vent normalement avec le vent qu’on a ici mais bon. Je pense qu’on s’est tous entraînés pour, tous ceux qui sont là demain (samedi, NDLR). Je pense que ça va être un beau spectacle à voir et je pense que tout le monde va vouloir tirer son épingle du jeu.”

L’an passé, les rameurs avaient été surpris, par l’absence de balise de contournement au large de Faaa, mais avec les précisions apportées par le comité organisateur et les prévisions météorologiques, les consignes de courses sont toutes trouvées : “c’est réconfortant pour moi de voir qu’ils vont mettre l’accent dessus parce que l’année dernière j’avoue qu’on étaient un peu perdu avec Taaroa devant. On est arrivés les premiers au poteau blanc. Heureusement qu’on avait fait déjà 2 ou 3 descentes sur Moorea avant la course pour savoir exactement où on allait. (…) Là le positif c’est qu’il n’y aura pas trop de choix de cap vu que c’est calme. Je pense que tout le monde va tracer sur le tronçon le plus près, sur la balise blanche. Je pense que le combat va se faire à partir de la balise blanche jusqu’à l’arrivée.”

13h14 minutes de rame avaient été nécessaire à Steeve Teihotaata pour boucler les 35 km du parcours entre Temae et Mahina. Steeve rééditera-t-il son exploit de l’an dernier ou est-ce qu’un autre rameur s’imposera ?