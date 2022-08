Super Aito 2022 : le ministre des Sports entend la grogne des rameurs

Cette rencontre a été organisée afin d’expliquer le profond désaccord entre de nombreux rameurs et l’organisation, suite au changement de parcours opéré durant la course. Celui-ci avait pénalisé bon nombre de participants.

Pour rappel, les signataires ont signé une pétition pour obtenir le remboursement de leurs inscriptions, quitte à être bannis de la course par l’organisation.

“Cette rencontre était positive. Je tiens à remercie le ministre de m’avoir reçu. Il m’a bien éclairé. On sait où on va. Je vais l’expliquer aux boys. On demande à avoir quelque chose de juste pour tout le monde, et que Charly assume son erreur par rapport à l’organisation” a confié Hititua Taerea. “C’est l’organisateur qui gère sa course, moi je n’ai aucun droit dessus. Par contre, je leur ai conseillé, comme ils étaient membres d’un club, qu’ils pouvaient voir leur président. Et le président peut aller voir la fédération qui est responsable de tous les clubs de va’a de la Polynésie, qui représente l’intérêt des clubs et des sportifs. Donc peut-être que la fédération pourrait essayer de voir avec le comité ou pourquoi pas de voir avec la fédération s’ils peuvent organiser des courses” a ajouté de son côté le ministre.