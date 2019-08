Super Aito 2019 : plus de 160 rameurs attendus

Si la victoire de Steve Teihotaata l’an passé n’a pas été contestée, pour le déroulement de la course, c’est une autre histoire. Le départ sera donné depuis la plage de Temae direction la pointe Vénus avec un contournement obligatoire d’une bouée au large du phare blanc de Faa’a, contournement totalement aléatoire en 2018.

“Cette année, on a décidé que le bateau qui ouvre la course -qui est celui de la Fédération tahitienne de va’a- va transporter la balise dès le départ de Moorea. Tous les rameurs auront un visuel bien net de ce que va être la balise. Elle sera posée 30 à 45 minutes environ avant l’arrivée du premier concurrent. Le bateau de la Fédération se trouvera positionné tout à côté, donc les rameurs verront de manière très distincte le positionnement de la balise” explique Mara Aitama, co-fondateur du Te Aito et du Super Aito.

Open hommes, vétérans, juniors et même participants extérieurs au fenua, cette année, plus de 160 rameurs sont attendus sur la ligne de départ. Des rameurs qui ont démontré leurs capacités physiques a enchaîner les kilomètres, quelles que soient les conditions de course. “On va encore essayer de mettre l’accent sur le combat individuel sans que ce soit gêné par des bateaux suiveurs. C’est vrai que la remontée, c’est ce qui fait pour nous le vrai Super Aito, bien que beaucoup de rameurs maintenant sont passés dans la maîtrise du surf, et le surf dans les bateaux aussi vient des fois déranger le combat, et ce qu’on recherche nous, c’est-à dire-la puissance du gars et non pas l’aide que peuvent apporter les bateaux suiveurs. Samedi, on veillera vraiment là-dessus” poursuit Mara Aitama.

[SUPER AITO 2019]Voici la liste des qualifiés qui participeront au SUPER AITO 2019 qui aura lieu le samedi 24 août… Posted by Te Aito Events on Friday, August 2, 2019



Est-ce-que Steve Teihotaata ressortira une nouvelle fois victorieux du Super Aito ? Kévin Ceran-Jerusalemy fera-t-il le doublé cette année ? Ou est-ce Taaroa Dubois, Damas Ami ou encore Manutea Million qui sortiront leur épingle du jeu ? Réponse samedi matin à la pointe Vénus.