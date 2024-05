Shiseido Tahiti pro : la compétition devrait démarrer vendredi 24 mai

Le vainqueur des Trials Mihimana Braye est prêt physiquement et mentalement pour se jeter à l’eau. Même si le tahitien ne sera pas au rendez-vous des Jeux Olympiques 2024, cette étape du championnat du monde compte tout autant pour sa carrière. Il affrontera dès le 1er round, Griffin Colapinto 1er mondial, et Italo Ferreira champion du monde 2019.

La vague de la passe de Hava’e est l’une des plus redoutées du circuit, lorsque les conditions sont réunies. Les surfeurs ont tous envie de se frotter à elle. Le double champion du monde, John John Florence vise haut cette année, un 3e titre sur le tour mondial et l’or olympique ici même à la presqu’île : « C’est une grosse année en effet. Il y a beaucoup de compétitions, et de voyages consécutifs. Donc l’objectif, c’est aussi le repos et la récupération entre chaque événement. Je fais une pause entre chaque épreuve, je veux être prêt pour la suivante. Je ne vais pas en surf trip, je garde un bon équilibre tout au long de l’année. »

« Certains surfeurs sont déjà qualifiés en effet pour les JO, ils vont se servir de cette compétition comme un entrainement. Je suis sûr qu’ils ne pensent pas qu’à gagner cette épreuve, ils pensent à médaille olympique surtout celle en or, estime Renato Hickel, commissaire de la WSL. Nous avons des prévisions intéressantes et on peut s’attendre à du gros Teahupoo, avec des vagues de bonne taille et de qualité notamment en fin de waiting période. Si c’est le cas, les surfeurs vont pouvoir nous montrer de quoi ils sont capables. »

Le public et les fans attendent désormais le retour de la houle pour voir la fameuse vague grossir et se briser sur le récif.