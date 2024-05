Shiseido Tahiti Pro 2024 : Intraitable, Vahine Fierro se qualifie en demi-finale

It’s on ! La houle est de retour ce mercredi à Teahupoo, pour le plus grand bonheur des riders de la Shiseido Tahiti Pro 2024, et notamment de Vahine Fierro.

Samedi dernier, la locale s’était offerte le scalp de Tyler Wright et Tatiana Weston-Webb, ainsi que la bombe de la journée, une vague notée 9.33. Ce mercredi, elle s’est « seulement » contentée d’un 7.50 et d’un 7.63 sur un dernier tube, largement suffisants pour battre l’Australienne Molly Picklum (3.17 au total).

« Une véritable masterclass ! » , s’est exclamé le commentateur de la WSL Joe Turpel. Tout sourire à la sortie de l’eau, la surfeuse de Huahine a reçu les louanges de Lucas Chumbo en direct, impressionné par son talent sur le spot. « À chaque session, elle arrive à prendre au moins une vague impressionnante. Et elle aide toujours les autres à appréhender la vague. Elle va être dure à battre » , a-t-il observé.

En demi-finale, Vahine Fierro affrontera la gagnante du duel entre l’Australienne Tyler Wright et Tatiana Weston-Webb. Les demi-finales et la finale devraient s’achever ce matin chez les femmes.