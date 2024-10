Après 4 ans d’interruption à cause du covid puis d’un important incendie, la Molokai Ho’e a fait son grand retour. Shell va’a a avalé les 66km entre l’ile de Molokai et celle de Oahu ce dimanche dans l’archipel de Hawaii.

L’équipage a terminé la course en 4 heures et 35 minutes, distançant de plus de 10 minutes le Wailea Canoe Club.

La Molokai Ho’e est la plus importante course de va’a à Hawaii.

Tous les résultats en cliquant ici