Shell Va’a intouchable au Trophée de l’Amiral

À dix jours du départ de la première étape de la Tahiti Nui Va’a, les rameurs de Shell Va’a sont bien en jambe. Ils se sont imposés, hier, sur les deux premières marches du podium du Trophée de l’amiral, confirmant leur domination sur cette 22e édition.

Dès le départ de la plage de Taaone, les deux équipages des Shelliens s’installent aux avant-postes. À leurs côtés, on retrouve Enviropol et Arue Va’a. Sur la remontée vers Mahina, Tapuariii Tamaititahio et ses camarades d’Enviropol offrent une belle résistance aux protégés de David Tepava. Mais dans le surf et le retour vers Taaone, l’équipe au coquillage fait la différence et place ses deux pirogues en tête. Et dans ce duel c’est l’équipage A, mené par Lister Putu qui l’emporte en 1 heure et 33 minutes.

« Dans la descente on a un peu peiné, on n’arrivait pas à trouver de bonnes sensations pour surfer, analyse ce dernier. On a essayé de faire le forcing pour revenir sur notre deuxième équipe que je félicite aussi, ils ont bien ramé. L’objectif final, atteint, c’était de gagner. La deuxième équipe est deuxième, c’est super pour la Tahiti Nui V’a » .

Derrière les intouchables Shelliens, Enviropol prend la troisième place au scratch. De quoi se rassurer avant de s’envoler pour la Vendée Va’a, prévue à la fin du mois de mai. « C’est un entraînement pour nous. Après, il y a encore des choses à travailler. Je remercie les copains d’avoir tenu le coup, c’est vrai que ça a été dur dans le surf. On a tahoe jusqu’à la fin » , résume Arii Teave Chee-Ayee.

Chez les dames, Ihilani place ses deux équipages aux deux premières places.

Le prochain rendez-vous pour les rameurs est prévu samedi prochain à Mataiea pour Te Va’a o te ora.