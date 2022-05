Shell vaa grand vainqueur de la Tahiti nui vaa 2

Si la première journée était consacrée aux V1 et la seconde au marathon de V6, ce samedi, les rameurs ont parcouru près de 50km, une course à changement partie de Faaa vers Papenoo, pour un demi tour direction Faaa. Plusieurs courses ont été lancées ce matin depuis Vaitupa, à Faaa. Pour commencer à 7h30 celles des jeunes (cadets et juniors garçons et filles) ainsi que celles des séniors femmes et des équipages mixtes; puis à partir de 8h30 la course reine de cette troisième journée de compétition avec les séniors hommes, vétérans hommes, vétérans 50 ans et les pirogues des entreprises ont pris le départ.

Très vite les grandes équipes habituées des compétitions de vaa ont pris la tête. A 40 minutes de course, Shell vaa, EDT vaa et Pirae vaa sont déjà à l’avant. Au bout d’une heure l’équipe au coquillage a même 80 mètres d’avance sur ses concurrents, une confortable avance qu’elle gardera jusqu’à la fin de la course.

Si Pirae est resté en seconde position sur une bonne partie de la course, Team OPT fera une belle remontée pour prendre la deuxième place. Pas très loin derrière, EDT vaa tente de ravir la troisième place à Manihi Vaa, un beau combat.

Au final Shell Vaa remporte donc cette troisième étape en 3 heures 31 minute et 16 secondes. Team OPT arrive à la seconde place en 3 heures 34 minutes et 44 secondes. A la troisième place on retrouve Manihi vaa arrivée après 3 heures 36 minutes et 32 secondes. EDT vaa entreprise occupe la quatrième place et Pirae Vaa la cinquième.

Chez les jeunes, les deux équipes d’EDT vaa cadets et juniors ont mené la course avec parfois près de 2 kilomètres d’avance sur les autres équipes jeunes. La team junior d’EDT vaa, remporte la course en 3 heures 52 minutes et &( secondes. Une course très longue et difficile pour le capitaine de l’équipe Manutea Pollock, qui avoue qu’ils ont pris un mauvais départ, mais ils ont pu rattraper leur retard pour finir la course en première position avec même une avance assez confortable sur leurs opposants. Une victoire que les rameurs dédient à leurs mamans.

En seconde position, on retrouve Tamarii Faanui termine 3e chez les jeunes et 1er de la catégorie cadet en 4 heures 6 minutes et 52 secondes, après une superbe remontée. L’équipage a tout fait pour rattraper son retard et passer devant l’équipe de Mataiea.

Chez les femmes c’est Ihilani Vaa qui arrive en tête de la catégorie. Et on ne peut oublier les deux équipes Tahitian paddle, équipages mixte, qui terminent la course en un peu plus de 4 heures.