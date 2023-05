Rugby à XV : Punaauia champion après sa victoire contre Manu Ura (5-0)

Cela faisait quatorze longues années qu’ils l’attendaient. Les joueurs du Punaauia Rugby Club (PRC) ont décroché, ce samedi soir, le titre de champion de rugby à XV en battant le tenant du titre Manu Ura (5-0).

La victoire fut longue à se dessiner pour Rémy Mahuta et ses joueurs. Lors de la première période, particulièrement fermée, les deux équipes se maîtrisent et n’arrivent pas à aboutir dans leurs actions. Fait rare, aucun point n’est inscrit avant la pause.

Il aura fallu attendre les 15 dernières minutes et la percée de François Tamarono dans la défense de Manu Ura pour inscrire le seul et unique essai du match. « J’ai vu mon adversaire monter vite sur moi, je lui ai mis un raffut et j’ai créé de l’espace sur ma droite pour passer. Si on me laisse de l’espace, à 100% je vais marquer« , s’est félicité l’ailier.

François Tamarono (PRC) s’échappe pour aller inscrire l’unique essai du match (Crédit Photo : TNTV)

Le score ne bougera plus jusqu’à la fin du temps règlementaire. Après trois finales d’affilées, Punaauia se saisit enfin du titre. Le deuxième après celui acquis en 2009.

Pour l’entraîneur Rémy Mahuta, « c’était du 50-50. On a été fébriles avant la mi-temps, on n’a pas voulu attaquer la ligne. On a modifié les choses après, on ne peut que féliciter le groupe qui écoute les consignes » .

Du côté de Manu Ura, la déception prime, à l’image de Taputua Teinauri, frustré que son équipe n’ait pas réussi à « maintenir le ballon, le garder en main« . « À chaque fois on rendait le ballon à Punaauia… Ils ont simplement eu plus de munitions que nous » , a-t-il soufflé.

Avec le Challenge à 10 remporté, Punaauia fait coup double pour la saison. Ils comptent bien étoffer leur tableau chasse avec les derniers rendez-vous de la saison : la coupe de Tahiti et le championnat Seven.