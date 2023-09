Rugby : les Polynésiens apprentis de « campus 2023 » se mêleront à la Coupe du Monde

Il y a deux ans, Tanetuiatera Teaniniuraitemoana n’avait aucune notion d’infographie. Aujourd’hui, Grâce à « Campus 2023 », le jeune homme est chargé de communication à la fédération locale de Natation. « Mon rôle a été de faire la promotion de la natation à travers les réseaux sociaux comme community manager mais aussi travailler les relations média. Contacter la presse, les télévisions, radios. Ça a été très riche en rencontres. »

Comme Tane, ils ont été 19 apprentis de Polynésie, placés dans différents clubs et fédérations sportives pour acquérir de nouveaux savoir-faire. « Ça leur a permis d’avoir une double certification pour tout ceux qui vont être diplômés : administrateur de solutions sportives, mais aussi chef de projet événementiel, explique Patrick Lopez-Diot, chargé de Campus 2023 au fenua. Ce qui ouvre plusieurs portes professionnelles. Concrètement, la formation s’est terminée en mai. Les évaluations ont eu lieu en juin et juillet et là tous nos étudiants Campus 2023 sont sur le point de partir en métropole. Ils prennent l’avion ce week-end et dans les jours qui arrivent pour travailler au sein du comité organisateur de la Coupe du Monde de rugby en France et qui démarre dans une semaine. »

Si quelques apprentis sont déjà sur place, beaucoup partiront mercredi. Chacun aura un rôle bien précis. « Par exemple, des apprentis seront affectés à l’accréditation, d’autres seront à l’accueil, énumère Tane. Personnellement, je serai aux médias. Je vais gérer tout ce qui est médias non détenteurs de droits c’est-à-dire les photographes, les magazines qui auront des affectations bien spécifiques en fonction des zones de captation image.

C’est leur deuxième déplacement à l’étranger. L’an dernier à Toulouse, ils ont pu observer l’organisation d’un tournoi international de rugby à 7. La Coupe du Monde viendra conclure cette aventure formatrice et humaine.