Rugby jeune : les filles en force dans la mêlée

Se donner à fond sur le terrain, c’est le mot d’ordre donné à la jeune garde. Sur des demi-terrains, ils sont plus d’une centaine, âgé de 11 à 14 ans, à tenter d’aplatir le cuir au-delà de la ligne d’essai. Le rugby local gagne des adeptes, en particulier chez les jeunes comme l’explique Patrick Lopez-Diot, responsable de commission jeunes : “On voit bien que depuis la rentrée de septembre on a de plus en plus d’effectif. On est à peu près à 100-110 gamins à chaque fois sur chaque plateau par double catégorie, donc c’est plutôt bien”.

Crédit : Mike Leyral/Tahiti Nui Télévision

Pour compléter certaines équipes et multiplier les matchs, plusieurs joueurs de différents clubs constituent des alliances. Pablo Morteyrol est un jeune joueur de l’entente Barbarians : “On fait ça pour encourager le jeu entre clubs parce qu’on n’est pas souvent assez pour faire une équipe complète au sein d’un club. Et ça marche plutôt bien parce qu’on arrive à gagner et pour l’instant on est invaincus sur la saison donc ça fait plaisir”

Le ballon ovale séduit également la gent féminine. Sur le terrain, les équipes sont mixtes. Dans ces catégories, les filles sont de plus en plus nombreuses dans les clubs. À Manu Ura, les filles représentent 90% des effectifs.

“Les filles quand il y a une cop_ine qui joue, les autres suivent. C’est différents des garçons. (…) Et elles sont plus gérables que les garçons”, estime Taputua Teinauri, président du Manu Ura RC.

En U12, Faa’a et Papeete se retrouvent premier ex æquo. Chez les U14, Manu Ura prend la tête du classement. Le week end prochain, ce sera au tour des U8 et U 10 de disputer le troisième tournoi à Paea.