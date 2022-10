Rugby à 7 : le Papeete Rugby Seven’s se déroule en ce moment

L’équipe Eagle Rock de Californie paraît être l’une des mieux placées pour l’emporter, mais les équipes polynésiennes vont tout faire pour que des locaux soulèvent le titre samedi soir.

Les Eagles rock. Crédit : Mike Leyral / Tahiti Nui Télévision

En plus des habitués du tournoi comme Papeete, Pirae, Faa’a, Punaauia ou Paea, on compte une belle équipe des Îles-Sous-le-Vent renforcée par le vétéran Maxime Mermoz…

Maxime Mermoz. Crédit : Mike Leyral / Tahiti Nui Télévision

Arue, elle, s’est alignée avec des spécialistes du rugby à XV, puissants mais trop lourds pour rivaliser contre les trois-quarts adverses dans un rugby de mouvement.

Autre originalité, l’équipe “Samoa 2007”, qui n’est composée d’aucun Samoans, mais de vétérans de la sélection de Tahiti, qui avait disputé les Jeux du Pacifique à Samoa… en 2007. D’excellents joueurs donc, mais souvent quadragénaires… et qui pourtant sont parvenus à faire douter les Américains et à remporter des matchs grâce à une technique sans faille et à une préparation minutieuse.

L’équipe Samoa 2007. Crédit : Mike Leyral / Tahiti Nui Télévision

Le tournoi a aussi été animé par d’autres matchs d’exhibition. Les filles de Faa’a ont par exemple affronté celles de Autahi, une équipe de Barbarians qui s’est imposée.



Les filles de Autahi. Crédit : Mike Leyral / Tahiti Nui Télévision

Et toutes les équipes U16 se sont mélangées à l’initiative de Papeete et Pirae, pour un match très disputé entre les futures étoiles de l’ovalie locale.