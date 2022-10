Rugby : 4ème édition du Papeete International Sevens

Le nouveau rendez-vous de l’ovalie est donné pour le Papeete International Sevens : les 14 et 15 octobre prochains, au stade de Fautaua. Une quatrième édition parrainée par un joueur de renom, Maxime Mermoz, champion de France à 4 reprises (2008, 2009, 2014 et 2019) et à 3 reprises champion d’Europe (2013, 2014 et 2015), mais aussi vice-champion du monde en 2011.

Une dizaine d’équipes participeront à ce tournoi dont deux équipes américaines et une équipe des Raromatai.

Une bonne préparation en vue des Jeux du Pacifique 2027.