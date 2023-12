Rétrospective : retour sur une année de sport au fenua

Pour lancer l’année, l’athlétisme faisait sa rentrée au stade de la Punaruu avec la Patiri Race, une compétition dédiée à la course reine du 100 mètres. Objectif : dénicher les futurs sprinters en vue des Jeux du pacifique de 2027 organisés au fenua.

En janvier toujours, le Tahiti National BJJ Gi a rassemblé 200 combattants à Mahina. On retient le doublé de Manatea Couraud, en moins de 100 kg et en Master. Chez les dames, Anna Yon Yue Chong signe aussi un doublé avec des victoires en moins 75 de kg et en master.

En mars, place au surf et au spot de Avatoru, à Rangiroa. L’atoll accueillait une nouvelle fois une compétition locale et la dernière étape du circuit QS de la région Hawaii/Tahiti Nui. Ariimoana David s’impose lors de la compétition entre locaux. Et pour l’étape du QS, le Hawaiien Jackson Bunch a eu raison en finale de Mihimana Braye.

On enchaîne ensuite avec la grand-messe du crossfit polynésien. Les Polynesian Battle Games ont rassemblé 187 compétiteurs à Tipaerui pendant le long week-end de pâques. En individuel RX, Hinatea Montebello l’emporte chez les dames et son compagnon, Gonzalo Del Rio s’impose lui chez les hommes.

En mai, le Tahiti Fighting Championship, de Raihere Dudes, prend possession de To’ata. (Archives TNTV)

En mai, le Tahiti Fighting Championship, de Raihere Dudes, prend possession de To’ata. Des combats expéditifs, une ambiance digne de Las Vegas avec écran géant, jeu de lumière, fumigène et gros volume sonore. Dans le main event de la soirée, The Islander domine le Californien, Julio Aguilera.

On passe à Fautaua, 14 ans après son dernier titre de champion, le Punaauia Rugby Club renoue avec la victoire. Un court, mais précieux succès en finale des hommes de Rémy Mahuta, sur le score de 5-0 face au Paea Manu Ura Rugby Club. François Tamarono, auteur du seul essai du match, est le héros pour Punaauia.

En juin, Brice Punuataahitua remporte la Te ‘Aito. (Archives TNTV)

En juin, l’actualité sportive a été marquée par la première victoire de Brice Punuataahitua au Te ‘Aito. Deuxième de la première étape à Moorea, le Shellien efface, à Papeari, son retard de 4 secondes sur Manutea Millon et s’impose au général. Chez les dames, Iloha Eychenne conserve sa couronne et en junior Keoni Sulpice l’emporte.

On continue avec du va’a. En quatre éditions, la Vodafone Channel Race n’a connu qu’un seul vainqueur : Shell Va’a. L’équipage de Fare Ute s’impose encore une fois devant la Team Air Tahiti et Paddling Connection

Et petit tremblement dans le foot tahitien. L’AS Tefana décroche le titre de champion en Ligue 1 et met fin à la série de trois sacres d’affilée de l’AS Pirae.

En juillet, le préident de la FIFA, Gianni Infantino, a séjourné en Polynésie. (Archives TNTV)

Puis grande première en juillet avec la visite d’un président de la FIFA au fenua. Gianni Infantino a profité de son passage sur le territoire pour inaugurer le terrain synthétique de la fédération tahitienne de football. Le patron de la FIFA a ensuite assisté à la cérémonie d’ouverture du Festival des îles.

Le Festival des îles, justement. La grande fête du football polynésien faisait son retour, quatre ans après sa dernière édition. Dans la compétition reine, au futsal, l’équipe de Rapa l’emporte face au Tamarii Skate Park de la Mission.

En août, à moins d’un an des JO et des épreuves de surf à Teahupo’o, la Tahiti Pro faisait office de répétitions générales. Vahine Fierro signe le meilleur résultat pour le clan tahitien avec une demi-finale. Kauli Vaast et Mihimana Braye s’arrêtent tous les deux en quarts de finale. La victoire chez les hommes est pour l’Australien Jack Robinson et chez les dames de l’Américaine Caroline Marks.

On reste près de l’eau avec du beach soccer à Aorai Tini Hau. Les Tiki Toa dominent les îles Salomon en finale de la Coupe des Nations. Une victoire synonyme de nouvelle qualification pour la Coupe du monde de beach soccer.

Grâce à leur victoire en Coupe des Nations, les Tiki Toa se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de beachsoccer. (Archives TNTV)

On passe à la route avec le Tour Tahiti Nui. 45 coureurs engagés chez les hommes et 11 féminines inscrites pour le Tour des Vahine. À l’issue des six étapes, le Calédonien Rayann Lachenny signe une deuxième victoire de suite au général. Le premier Tahitien, Kahiri Endeler, se classe quatrième. Et du côté des dames, Elodie Touffet n’a pas eu de concurrence.

A Moorea, un casting cinq étoiles pour la 8ᵉ édition du Xterra Tahiti. L’épreuve a rassemblé dans la baie de Opunohu trois champions du monde de la discipline. Et sans surprise, les stars ont dominé la course. Le triple champion du monde Ruben Ruzafa l’a emporté devant le Danois Jens Emil Nielsen et Arthur Forissier. Le premier tahitien, Thomas Lubin prend la 4ᵉ place.

Le triple champion du monde Ruben Ruzafa a remporté, cette année, la Xterra Tahiti. (Archives TNTV)

On finit l’année aux îles Sous-le-Vent avec la Hawaiki Nui Va’a. Triple tenant du titre, l’équipage de Shell Va’a était bien parti pour réaliser la passe de quatre après ses victoires à Raiatea et Taha’a. Mais sur l’ultime étape vers Bora Bora, David Tepava et ses protégés ont dû faire face à des défaillances physiques.

Le Team OPT en a profité pour s’imposer à Matira et s’offrir au passage la victoire au général. Le Team Air Tahiti prend la deuxième place et malgré une 8ᵉ place à Bora Bora, Shell Va’a complète le podium au général. Une édition de la Hawaiki Nui marquée aussi par le décès de Kevin Kouider lors de la première étape.