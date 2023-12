Rétrospective 2023 : les sportifs du fenua brillent à l’international

Pour entamer 2023, 19 Tahitiens participent au Wodapalooza Fitness Festival à Miami, l’une des plus prestigieuses compétitions de crossfit au monde. Parmi nos aito, Toriki Demont, qui réalise la meilleure performance. Il prend la 4ᵉ place dans la catégorie intermédiaire.

Quelques jours plus tard, la jeune garde de la boxe polynésienne brille dans l’Hexagone : Nikee Gobrait, Teanihei Matuanui et Marama Mercier sont sacrés Champions de France cadets. Et en fin d’année, la semaine dernière plus précisément, Nikee Gobrait réalise un nouvel exploit, dans une plus haute division, chez les élites.

Nikee Gobrait remporte le titre de Chamion de France. (Archives TNTV)

Le mois de janvier se termine avec une troisième place obtenue au championnat OFC des U17 par les Tama Ura.

Le mois suivant, nos hommes forts conquièrent les podiums du Championnat de France de développé/couché. Tario Teraiharoa et Tommy Teheura décrochent le titre dans leurs catégories respectives : l’Open et les masters des 120 kg. Le représentant de Bora-bora franchit un cap supplémentaire en août en obtenant le titre de Champion d’Europe.

En mai, le footballeur Hauroa Morgant, qui arbore les couleurs du Juan Diego Catholic High school, aux États-Unis, enregistre le plus grand nombre de buts marqués de la saison dans sa catégorie : 44 en tout. À 17 ans seulement, le Tahitien fait tomber un record vieux de 33 ans dans l’état de Utah.

Changement de discipline, quelques semaines après, lors des mondiaux de surf ISA aux Salvador, Kauli Vaast et Vahine Fierro empochent leurs tickets pour les Jeux Olympiques, dont l’épreuve de surf se tiendra à Teahupo’o l’an prochain.

Cette année, le taekwondo polynésien se fait également une place sur la scène internationale. 20 médailles, dont 8 en or, sont remportées à la President’s Cup et l’Open d’Australie à Moreyfield.

Tama Taputu qui arbore les couleurs de l’équipe de France fait également forte impression en s’emparant des titres aux Championnats de France et d’Europe chez les juniors. Il clôture l’année en recevant le prix international sportif de la ville d’Aix-en-Provence.

Thomas Lubin et Cécric Wane décrochent la troisième place au Swimrun Otillo en Suisse. (Archives TNTV)

Infatigables ou presque : Thomas Lubin et Cécric Wane décrochent la troisième place au Swimrun Otillo en Suisse. Ce résultat leur permet d’accéder aux championnats du monde de la discipline. Ils s’offriront une 10ᵉ place au classement des équipes et une 13ᵉ place au scratch.

Les championnats du monde de va’a, à Apia, aux Samoa, se déroulent sans la sélection tahitienne. Seuls les clubs locaux y participent en finançant leur propre déplacement. Un rendez-vous international terni par une polémique. Pourtant vainqueurs en V6 juniors et cadette V1, nos rameuses sont déclassées pour pénalité. Elles perdent leurs titres. Malgré ces déboires, Tahiti rapporte 7 titres au fenua.

Une année riche également pour nos athlètes de pêche sous-marine. À Laredo, en Espagne, Onyx Lebihan et Taina Orth deviennent vice-championnes du monde par équipe féminine. Onyx enchaîne les exploits en individuel en arrachant une médaille de bronze. Les hommes montent sur la troisième marche du podium par équipe.

Onyx Lebihan et Taina Orth deviennent vice-championnes du monde par équipe de pêche sous-marine. (Archives TNTV)

En padel, la native de Manihi, Léa Moerava Godallier, conserve pour la troisième année consécutive son statut de de Championne de France avec sa binôme Alix Collombon.

L’année se termine avec une belle médaille de bronze pour Ariimana Lehartel aux Championnats du Monde de MMA. Enfin, nos nageurs ne sont pas en reste. Ils décrochent 15 titres aux Championnats de France benjamins et juniors.

TNTV vous proposera prochainement deux autres rétrospectives sportives : l’une consacrée aux Jeux du Pacifique et l’autre aux événements marquants qui se sont déroulés en Polynésie.