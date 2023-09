Retour triomphal pour la sélection tahitienne de pêche sous-marine

Ils étaient attendus de pied ferme par leurs familles et leurs supporteurs à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, ce mercredi matin. Les aito de la sélection tahitienne de pêche sous-marine ont retrouvé le fenua après s’être distingués lors des Championnats du monde qui se sont déroulés, le week-end dernier, à Laredo, en Espagne.

Tahiti termine deuxième au classement général chez les femmes alors que les hommes ont obtenu la médaille de bronze par équipe. Des résultats plus que satisfaisants.

« Je crois que je ne m’en rends pas encore compte, mais je suis très contente pour notre pays et la chasse sous-marine féminine (…) C’est trop d’émotions », a déclaré, à sa descente de l’avion, Onix Lebihan, troisième en individuel et vice-championne du monde par équipe.

Et la jeune femme d’ajouter : « la championne du monde a eu deux poissons d’avance sur moi. Ce qui a joué, c’est qu’elle connaissait les eaux. Elle a pu avoir des poissons bonifiés. Ça s’est joué à pas grand-chose mais on n’a rien à regretter. On a tout donné ».

« On va viser plus haut »

Même sourire sur le visage de sa coéquipière Taina Orth : « Je suis super contente de terminer à la cinquième place -en individuel, Ndlr- et encore plus fière que ma binôme soit arrivée troisième et qu’elle ait pu représenter le fenua sur le podium pour la première fois de l’histoire de Tahiti pour les féminines (…) Maintenant, on va viser plus haut pour les prochains Mondiaux. On va bien se préparer. On est fiers de représenter notre pays ».

Chez les hommes aussi la satisfaction était de mise, à l’image de Taea Mauiarii, cinquième en individuel. « Je suis carrément content (…) C’était une longue préparation : entre 1 et 2 ans d’entraînement (…) La concurrence était rude. C’étaient les meilleurs pêcheurs de chaque pays (…) Tout le monde est content. C’était une très belle expérience », a-t-il dit.

Tous vont pouvoir dorénavant se remettre de leurs émotions. La priorité pour Onix Lebihan ? « Un poisson cru en famille, une bonne douche, un dodo et réaliser ! ». Prochain rendez-vous pour la sélection tahitienne : les Oceania qui se tiendront au mois de mars, en Nouvelle-Zélande.