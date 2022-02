Reprise du championnat de Jiu Jitsu Brésilien

Ce qui a surtout primé c’est le fair play entre les compétiteurs. Chacun avait ses contraintes et ses motivations. Tonio Maire est médaillé d’or chez les moins de 100kg homme : “Ma demi-finale était compliquée. je me suis fait mal au poignet. Là j’ai le pouce completement enflé, les chevilles petees avec le football. Mais il faut faire avec. Après, les autres ont surement des blessures mais ce soir ça a été compliqué à cause de ça et je suis content d’avoir gagné. Pour mon copain de travail parti il y a deux ou trois jours”.

Les femmes aussi ont donné du beau spectacle. La finale open a vu la victoire de Giulia ROULX face à Anna Yon Yue Chong alors que dans leurs catégories respectives, c’est Giulia qui a perdu en finale face à Anna. “J’ai essayé de faire du mieux que je pouvais et ne pas me laisser reprendre (…) À la fin c’était que du mental”, raconte Giulia.

Retransmis en direct sur Internet, le championnat de Jiu Jitsu brésilien inaugure les grandes compétitions de sport de contact de l’année. Pour les organisateurs l’intérêt était surtout de promouvoir ce sport et peut-être susciter des vocations.