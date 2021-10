Reprise des compétitions de va’a avec le Marathon V1 Défi OPT

Malgré le manque d’entrainement en raison des restrictions sanitaires, les rameurs les plus courageux sont venus évaluer leur niveau. Au programme : 11 km à parcourir entre Papeete et Taaone pour les juniors, les dames et les vétérans de 50 et 60 ans.

Chez les dames, Vaimiti Maoni s’est classée première (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Chez les juniors, Keoni Sulpice s’impose devant Tauhere Pirato et Samuel Flores. Chez les dames, Vaimiti Maoni monte sur la plus haute marche du podium. Orianne Grillet prend la 2e place. Teura Anau termine 3e. Tauhiti Nena, Edgar Ly Sao et René Avaepii montent sur le podium des vétérans de 50 ans.

Le podium des vétérans de 50 ans avec de gauche à droite : René Avaepii, Tauhiti Nena et Edgar Ly Sao (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

À cause du dernier confinement et des restrictions sanitaires, les aito ont eu peu de temps pour se préparer et maintenir leur niveau. Pour la fédération tahitienne de va’a, il était primordial de reprendre les compétitions : “d’ici la fin de l’année, nous avons 3 courses de V6 et des courses de V1. Je pense que la dernière course, ça sera la Viper qui se passera à Raiatea”, détaille Rodolphe Apuarii, président de la fédération tahitienne de va’a.

Pour la dernière course de la journée, ce sont les séniors et vétérans 40 ans hommes qui se sont illustrés sur une distance de 18 km. Narai Atger arrive 1er, suivi de Taaroa Dubois. Chez les vétérans 40 ans, c’est Calixte Firuu qui se démarque. Prochain rendez-vous samedi 6 novembre, pour une autre course V1.