Renouvellement à la tête des fédérations sportives du fenua

L’heure est au renouveau pour certaines fédérations sportives. Au surf, Lionel Teihotu a laissé les rênes à Max Wasna. Au golf, après le décès de Rudy Wohler en juin dernier, les adhérents ont décidé de porter Yann Teagai à la tête de la fédération.

Et du côté du badminton, Nicolas Mouret succède à Mike Alezrah. L’une des lignes directrices de ces nouveaux dirigeants : préparer leurs athlètes en vue des Jeux du Pacifique, organisés en 2027 au fenua. « Au vu de ce qu’on a fait en 2019 et à Saipan avec l’effectif qu’on a, ce n’est pas une pression, estime Nicolas Mouret, président de la fédération tahitienne de badminton. J’ai toujours tendance à dire que la pression, on ne la subit pas, on la voit, parce que nous ça nous motive et c’est aussi pour ça qu’on s’est présenté avec le conseil fédéral. On planifie d’avoir 100% de finales aux Jeux sur toutes les catégories. Ça veut dire 5 médailles d’or et 5 médailles d’argent aux individuels et bien sûr la médaille d’or par équipes ».

Parmi les fédérations les plus importantes du fenua, celle du va’a. Les élections du prochain bureau se tiendront le 20 janvier. Deux candidats sont en lice : d’un côté le président sortant, Rodolphe Apuarii, et de l’autre son vice-président délégué, Alfred Mata. La tâche du futur peperu sera de redorer le blason du va’a, en perte de vitesse sur les dernières éditions des Jeux. « Nous avons droit à 12 médailles d’or et nous allons faire tout notre possible, assure Rodolphe Apuarii. Nous avons cette préparation plus pour les juniors. D’ici 2027, ils seront en seniors première année. On fera le maximum puisque les Jeux se passeront ici à Tahiti ».

La fédération tahitienne de handball sera la dernière à tenir son assemblée générale le 17 février. Ce sera ensuite au tour du Comité olympique de Polynésie de procéder à ses élections. Louis Provost est candidat à sa propre succession. Face à lui, on trouve le président de la fédération tahitienne de basket-ball, Faana Taputu.