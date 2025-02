Relancer la pratique du dragon boat au fenua pour introduire le va’a aux JO

C’est à Londres lors des 10ᵉ championnat européen de dragon boat que l’équipe de Tahiti nui avait montré sa puissance dans le domaine du va’a. 13 ans plus tard, Tauhiti Nena s’en souvient encore.

« On avait battu toutes les équipes présentes comme la Russie, l’Allemagne, la Tchécoslovaquie… On avait amené les meilleurs rameurs. Je me suis entouré d’une grosse équipe. Il y avait Gordon Barff, Félix Bernadino, Rodo Bernadino, Karim Maoni, Steve Teihotaata, Manutea Owen. On a monté une sélection des meilleurs rameurs. En deux jours de préparation, ils étaient déjà prêts grâce au va’a. On a explosé les chronos et on a tout gagné. »

Si le Dragon boat est pratiqué à l’occasion de la fête du Tsoung, le comité organisateur de ces démonstrations voudrait aussi pouvoir organiser une compétition officielle localement. Mais pour cela, il faut obtenir une délégation de service public du gouvernement. A terme, l’objectif est de faire la promotion de cette discipline dans l’espoir qu’elle intègre un jour les JO. Car le Dragon boat, en étant plus répandu que le va’a dans le monde, a plus de chance de devenir une discipline olympique

« L’objectif était de promouvoir le va’a. Pour qu’on retienne une discipline sportive aux JO il faut qu’il y ait au moins une soixantaine de pays qui pratiquent. Aujourd’hui à la Fédération internationale de va’a, il n’y a qu’une vingtaine de pays membres du CIO… Alors que le Dragon boat c’est plus d’une centaine qui pratiquent. »

En attendant, une démonstration de Dragon Boat devrait se tenir au mois de mai dans le lagon de Paofai.