Raiatea organise son challenge CrossFit

C’est à 10 heures que le coup d’envoi de la première épreuve de ce challenge a été donné. Une course avec charge qui variait selon les catégories : femmes, hommes et élites. “C’est la première fois où il y a autant d’athlètes de Tahiti qui descendent. Il y a beaucoup de sponsors, et beaucoup de lots qui sont mis en jeu. Du coup, c’est vrai que que ça attire du beau monde. Ça fait plaisir” explique Allan Fortey, coach et organisateur de la compétition.

45 compétiteurs se sont mesurés lors de 4 WOD (Workout Of Day) -des combinaisons d’exercices variés. Épreuves de force, d’endurance ou encore d’intensité, il y en avait pour tous les goûts. “Il y a eu de la natation, de la course à pied… On va chercher l’endurance, on va chercher le cardio. Il y a eu de l’haltérophilie. On va chercher de la force, les répétitions maximales. Le dernier entraînement, c’était des exercices complets, cela a joué sur toutes les filières. Le but, c’était de trouver quelqu’un qui est complet et qui sait tout faire” ajoute Allan Fortey.

Rameur, bike, traction, soulever jusqu’à 130 kilos pour les favoris… Le mental des participants a été mis à rude épreuve. Il fallait réussir chaque exercice et dans un temps imparti pour remporter le maximum de points. “Au niveau des WOD, j’ai trouvé que c’était vraiment varié. Il y avait l’esprit CrossFit. C’était quand même assez dur” a concédé Teremu Touatekina, athlète de Tahiti.

Si les habitués des compétitions étaient plus à l’aise, les débutants eux, ont vu en cette rencontre le moyen de se surpasser. “On est là, déjà, pour montrer qu’on peut mieux faire, et pour aussi se surpasser dans les défis qu’on nous a lancés” nous dit Maratini Teuiau, athlète de Raiatea.

Au terme de plus de 6 heures d’acharnement intense, les podiums se sont dessinés. Chez les femmes, c’est Tea Vidal de Tahiti qui a pris la plus haute marche du podium. Désirée s’est quant à lui imposé chez les hommes. Quant à la catégorie Elite, c’est sans surprise Teremu Touatekina qui a remporté ce challenge.