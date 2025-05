Raiatea : Hans Heuea, un espoir du ball-trap aux Oceanias

Hans Heuea, est encore sur un nuage : il y a quelques jours, ce licencié du club de Raiatea participait, par équipe, aux Championnats d’Océanie de ball-trap. Une première sortie hors du territoire pour ce jeune homme de 21 ans, et surtout une première participation à une compétition internationale.

« Le niveau était impressionnant. Par rapport aux jeunes, pour ma part, c’était complètement un autre niveau, constate-t-il. J’ai dû m’accrocher car je devais porter sur moi notre équipe déjà. Je tiens quand même à les remercier, c’est grâce à eux que j’ai pu m’accrocher. C’est leur expérience. Ce vraiment des bons tireurs par rapport à moi, qui vient de débuter » .

Sur les trois jours de compétition, les Polynésiens Manu Sanquer, Pascal Brettes et Hans Heuea ont monopolisé le podium de la catégorie “équipe”, avec l’argent les 2 premiers jours et le bronze le troisième. Une belle moisson pour nos tireurs polynésiens qui ont dû s’adapter à des températures dont ils n’ont pas l’habitude. « Le changement de climat m’a beaucoup affecté car on a tiré sous de mauvaises conditions. On a tiré sous la flotte et à cause de la pluie, on a eu du mal à gérer nos points. On a eu du mal à gérer notre concentration » concède Hans.

Aux Oceanis, à Auckland, les aitos ont composé avec la pluie

Une fierté pour Jean-Luc Montuelle, le président du club de Raiatea. La performance de son jeune licencié augure un avenir prometteur. « Le ball-trap, c’est quand même une discipline qui est onéreuse, on ne va pas se cacher. Il y a très peu de jeunes qui viennent là-dessus. On a la chance d’en avoir un que la fédération aide pour les compétitions à l’international » .

Prochaine échéance pour les tahitiens, les championnats de Polynésie 2025 à Raiatea le 12, 13 et14 juillet.