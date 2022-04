Qatar 2022 : Tirage clément pour l’équipe de France

Le tirage de la Coupe du Monde Qatar 2022 a eu lieu ce vendredi matin à Doha. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’équipe de France a hérité d’un tirage plutôt clément dans le groupe D. Elle sera opposée lors de son premier match le 22 novembre, au vainqueur du barrage intercontinental 1 (Émirats Arabes Unis, Australie ou Pérou) et affrontera ensuite le Danemark le 26 novembre et enfin, la Tunisie le 30 novembre.

Autre groupe intéressant, le groupe E qui semble être le groupe le plus relevé avec l’Espagne, l’Allemagne, le Japon et le vainqueur du barrage intercontinental 2 (Nouvelle-Zélande ou Costa Rica)

Les groupes complets :

Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal et Pays-Bas.



Groupe B : Angleterre, Iran, Etats-Unis et vainqueur du barrage intercontinental 1 (soit Ecosse, soit Ukraine, soit pays de Galles.)



Groupe C : Argentine, Arabie saoudite, Pologne et Mexique.



Groupe D : France, (soit Pérou, soit Australie, soit Emirats arabes Unis), Danemark et Tunisie.



Groupe E : Espagne, vainqueur du barrage intercontinental2 (soit Costa Rica ou Nouvelle-Zélande), Allemagne et Japon.



Groupe F : Belgique, Canada, Maroc et Croatie.



Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse et Cameroun.



Groupe H : Portugal, Ghana, Corée du Sud et Uruguay.