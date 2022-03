Qatar 2022 : J-1 pour le premier match des Toa Aito

À la veille de leur entrée en lice dans les qualificatifs à la Coupe du monde Qatar 2022 pour la zone Océanie, les joueurs tahitiens ont été conviés par l’organisation du tournoi à visiter le Grand Hamad Stadium qui accueillera leurs matchs de groupe.

L’occasion pour la délégation tahitienne de découvrir davantage les installations misent à leur disposition pour disputer ce tournoi et de prendre des repères avant le match de jeudi face au Vanuatu. “Ça confirme ce qu’ils nous ont mis à disposition depuis le début. C’est encore plus beau. Donc à nous d’en profiter, de donner le maximum. On n’aura pas d’excuse, estime le coach de la sélection, Samuel Garcia. Je suis très content. je pense que les garçons sont contents aussi. On est sur notre veille de match. On a bien bossé jusqu’à présent. Il faudra tout donner demain pour passer cette première étape contre le Vanuatu. (…) Je vois que le drapeau polynésien flotte et ça me fait plaisir. Il faudra le porter encore plus haut demain”.

