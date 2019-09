Première Lagoon race : une course pour promouvoir la pratique du va’a chez les jeunes

Les rameurs de tous âges avaient rendez-vous ce dimanche au parc Vairai pour la première Lagoon Race. Une course organisée par EDT Va’a pour promouvoir la pratique de ce sport essentiellement auprès des jeunes.

En V1, des courses ont été organisées en plusieurs catégories U10, U14, U16, et U19. “On voudrait mettre en avant les jeunes. C’est eux les rameurs de demain. Il y a de plus en plus de seniors qui vont en catégorie vétéran et on essaie d’attirer les jeunes. On se prépare pour les grandes courses internationales. On a nos jeunes il faut les mettre dans le bain”, explique Alfred Perry, vice-président club EDT .

Hakatini Huuti, 11 ans, est le champion en catégorie U12. C’est la première fois qu’il remporte une course. Chez les U10, Rete Hokahumano, 10 ans, n’en est en revanche pas à sa première victoire. La semaine dernière, il a déjà remporté une course. L’avenir se prépare.

Hakatini et Rete, les champions en U12 et U10. Crédit Tahiti Nui télévision

Les plus âgés ont pris le départ en V6. L’événement a réuni 140 participants dont 68 en V1 et 12 en V6.