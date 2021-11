Première édition de la Vaitavere Run

Ce n’est pas la première fois qu’une course est organisée sur cette pente très fréquentée par les sportifs. Quelle est la particularité de la Vaitavere Run ?

“Cette course est organisée par deux associations sportives affiliées à la fédération d’athlétisme de Polynésie française, à savoir Tamari’i Punaruu section athlétisme et également Air Tahiti Nui Running. La particularité de cette course, c’est qu’il y a du plat et ensuite, il y a également la montée de Vaitavere qu’il va falloir effectuer, soit en binôme ou en individuel, avec un parcours de 6,5 kilomètres ou de 9 kilomètres. Ce sont deux parcours qui pourront être effectués selon le choix des participants. Le départ se fait à 16h00 au stade de Punaruu”.

Cette course est ouverte à tous ou faut-il au moins être licencié ?

“Cette course est ouverte à tout le monde justement, mais ceux qui sont nés entre 2007 et 2008 pourront uniquement faire le parcours de 6,5 kilomètres. Ceux qui sont plus âgés pourront faire les deux courses”.

En terme de sécurité, qu’avez-vous prévu ?

“Dès le départ, du stade de Punaruu, jusqu’à la montée et également au retour, il y aura le concours de la police municipale de la ville de Punaauia. Des bénévoles seront également placés tout le long du parcours, y compris des secouristes”.

Les inscriptions sont-elles déjà ouvertes ?

“Les inscriptions sont déjà lancées depuis trois semaines. La participation est au prix de 1 500 Fcfp chez Olympians Sport Tamanu et Fare Ute. […] Nous n’avons que 500 dossards parce que nous avons suivi le protocole sanitaire. J’appelle la population à se joindre à nous, même ceux qui n’ont pas l’habitude de courir. La majorité des athlètes feront la montée en marchant. Il y aura pas mal de lots à gagner et j’insiste sur le gros lot qui sera remporté au tirage au sort : un billet d’avion Papeete-Los Angeles avec notre belle compagnie au tiare”.