Paris 2024 ouvre 46 postes pour l’épreuve de surf à Tahiti

L’épreuve de surf des JO 2024 aura lieu au mois de juillet à Teahupoo. La date approche et le comité organisateur sur place lance des recrutements. 46 postes sont ouverts en CDD de 1 à 3 mois pour la période de juin à août prochains. Dans le détail, ce sont :

𝟮𝟬 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝘀 orientés sur les services (voir ici https://lnkd.in/gD9RGu5m)

𝟲 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝘀 orientés sur le sport (voir ici https://lnkd.in/g64x4JGx)

𝟮𝟬 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲𝘀 orientés sur l’organisation (voir ici : https://lnkd.in/g6msRiKQ)

Pour postuler, il faudra le faire en ligne uniquement via les liens ci-dessus. Un rendez-vous sera ensuite possible en présentiel les 28 février et 6 mars au service de l’emploi à Papeete. Ou du côté de Taravao, au service de l’emploi les 29 février et 7 mars.