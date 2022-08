Outerknown Tahiti Pro : 5ème jour sans compétition

La World Surf League (WSL) avait prévu de lancer les hostilités ce lundi matin. Le call de 7 heures 30 a été repoussé à 11 heures puis 14 heures 30. Les surfeuses étaient pourtant déjà sur le plan d’eau pour prendre leur marque. “On n’a pas suffisamment de vagues dans les séries, donc il y a de très longues attentes entre deux bonnes vagues. Pour les athlètes, ce n’est pas l’idéal. On aurait eu des séries avec une athlète qui aurait profité de la seule série dans laquelle elle aurait été, et les deux autres surfeuses n’auraient pas eu de bonnes vagues, donc cela n’aurait pas été équitable. Le chef juge et le directeur de compétition ont rencontré les filles qui étaient à l’eau et s’entrainaient, et ont préféré dire non pour la compétition d’aujourd’hui et attendre demain que la houle se lève un peu plus et qu’on ait un peu plus de vagues dans les séries” a précisé Pascal Luciani, référent local de la WSL.

Faute de houle, le directeur de compétition a décidé de relancer la compétition mardi 16 août. Un appel est prévu à 6 heures 30. Selon le comité organisateur, il serait fort probable que le premier tour des femmes soit bel et bien lancé demain.