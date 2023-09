Otillö Swimrun : la performance de Cédric Wane et Thomas Lubin entre terre et mer

Leurs performances sportives ont ouvert les portes de l’ötillö swimrun. Cette course est mythique pour les adeptes de la discipline. 70 km au total 61 km de course à pied et 9 km à la nage, dans l’archipel de Stockholm. Apres leur performance en Suisse, les deux athlètes de Polynésie polynésiens se sont qualifiés pour participer au Championnat du monde.

Entre terre et mer, les participants évoluent tout au long d’un tracé digne d’un parcours du combattant.

« Il y avait des secteurs où il fallait courir sur des rochers, c’était très escarpé, raconte Cédric Wane. Il n’y a pas de sentier, il faut constamment regarder juste devant soi par terre et en même temps lever la tête pour voir les drapeaux. »

Dans ce type d’épreuve, l’aventure humaine est aussi importante que la performance sportive. Les deux athlètes parlent d’une course titanesque, avec un tracé redoutable, long et technique. Les participants ont obligation de ne pas se séparer de plus de 10 mètres. Ils utilisent un leash. Il a ses avantages, mais il complique aussi la progression, au fil des obstacles. « La première partie du parcours, on avait la longe, car il y avait beaucoup de courses à pied très courtes, et le fait de l’enlever, j’etais obligé de faire trois tours autour de moi et à chaque fois qu’on plongeait à l’eau je devais la dérouler, la donner à Thomas, on perdait du temps« .

Crédit Otillo Swimrun championship

Sur le 2e tronçon du parcours, les parties courses à pied sont plus longues. L’une fait 18 km. Le duo Cedric Wane Thomas Lubin trouve ses marques. Mais sur les rochers glissants et après de multiples entrées et sorties dans l’eau, difficile de garder l’équilibre.

Cédric Wane se cogne une première fois le genou. Puis une seconde fois violemment, au passage d’un tronc d’arbre. La douleur l’envahit, la machine s’enraye. Mais pas question de renoncer. L’esprit d’équipe dans ce genre d’épreuve est une force.

« Sans Thomas j’aurai terminé hors délai, je commençais à marcher et boiter. Thomas a su me mobiliser, il a trouvé les mots justes, je le remercie parce qu’il a sauvé la performance. »

Loin de la chaleur tropicale et des eaux couleurs lagon, les deux sportifs ont puisé dans leurs ressources pour se lancer dans une mer entre 12 et 15 degrés .

Pour leur première participation, ils ont surpris les concurrents les plus aguerris.

Le duo Wane-Lubin termine 10ᵉ au classement Hommes, et 13e au scratch en 8h52 mn

Les deux champions visent désormais une prochaine performance au X Terra de Moorea.