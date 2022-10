Optimist : Tahiti en route pour le championnat de Nouvelle-Calédonie

Dix jeunes âgés de 9 à 14 ans composent l’équipe tahitienne qui va participer au championnat d’Optimist en Nouvelle-Calédonie. Ils se préparent depuis plusieurs mois pour pouvoir s’adapter à toutes les conditions météo. “Mais aussi à être autonome dans du vent fort voire très fort. Puisque c’est réputé qu’en Nouvelle-Calédonie le vent souffle très fort. Mais nous, nous sommes également très fort” déclare Manu Rousseau, leur entraineur. “Il faudra bien que je règle mon bateau, ma voile… et surtout se mettre au rappel et laisser mon bateau a plat pour qu’il avance bien” explique Mehiti Bax De Keating, membre de la sélection de Tahiti.

La moitié des skippers sont des compétiteurs aguerris. Manoa Rousseau, champion en titre de Polynésie a déjà participé à plusieurs compétitions en Nouvelle-Zélande. Fort de son expérience, il compte bien créer la surprise : “L’essentiel, c’est de bien régler mon bateau. Et il faudra que j’écoute ce que me dira mon coach, et que je prenne les bons choix stratégiques, que j’aille aux meilleurs endroits pour aller plus vite que les autres. (…) Je n’ai pas peur”.

Le mois dernier, lors du championnat de Polynésie consacré aux jeunes, Tahiti avait battu l’équipe venue du caillou sur le plan d’eau de Arue. Elle compte bien réitérer sa performance, mais cette fois en Nouvelle-Calédonie.