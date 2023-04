Optimist : belle moisson des jeunes navigateurs du fenua en Nouvelle-Zélande

Les cinq jeunes Tahitiens du Yacht Club de Tahiti ayant participé au championnat néo-zélandais d’Optimist, le week-end dernier à Wakatere, peuvent se féliciter. Ils reviennent au fenua avec 3 médailles, dont 2 breloques d’or et une d’argent.

Pour Akihei Baniel, le baptême du feu s’est bien passé. Elle signe une belle victoire dans la catégorie green fleet, réservée aux espoirs. Sur 15 manches, elle a su remonter de la sixième place jusqu’à la première, en « chopant les risées » à sa portée.

Sur un plan d’eau très différent du fenua, nos représentants ont dû parfaire leur sens de la navigation. « On n’est pas habitués aux courants et aux marées, analyse Hervé Bride, moniteur de voile au yacht club de Tahiti. On est tombés sur des jours où il y avait des gros coefficients de marées, qui engendrent des courants forts et lèvent un clapot important » .

Une situation dont ils se sont sortis avec triomphe. Louison est sacrée dans la catégorie white fleet ouverte aux intermédiaires, et Mehiti Bax De Keating prend la deuxième place.

Un autre rendez-vous est fixé en mai : les championnats de Polynésie. Des régatiers calédoniens seront également de la partie.