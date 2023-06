OFC U19 Women’s Championship : départ aux Fidji pour les Hine Taure’a

Attendues à Suva pour le tournoi qualificatif de la zone Océanie à la prochaine Coupe du Monde FIFA, les Hine Taure’a sont parties ce matin direction les iles Fidji. « Cela fait quelques mois qu’on se prépare maintenant. On est stressées, mais excitées, c’est que du bonheur » confie Hinavainui Malfatti.

Âgées d’à peine 18 ans, les joueuses de la sélection tahitienne entreront officiellement dans la compétition le 21 juin face aux îles Salomon.

« On a hâte de partir, mais on est stressées car on ne sait pas comment va se passer la compétition comme on ne connait pas les deux équipes avec qui on va jouer : les Salomon et les îles Cook. Mais on a quand même hâte » ajoute Taina Landuren. « On va représenter notre île. C’est un honneur, une fierté » se réjouit Hanavai Teupooteharuru.



Dix jours avant leur départ, les joueuses s’entrainaient toutes ensembles au centre technique de la Fédération Tahitienne de Football (FTF), sous la houlette de leur sélectionneur Ouane Civil.

« On sacrifie des vacances, des week-ends, et c’est sûr que parfois, on aimerait être à la mer… Mais on sait qu’au bout, ces sacrifices vaudront la peine, et on fait ça parce qu’on aime ça. On fait ça avec passion et amour » admet Taina Landuren. « On veut marquer l’histoire. On essaie de faire de notre mieux » indique Hanihei Haoatai.

Opposées aux 10 meilleures nations du Pacifique, les Hine Taure’a devront remporter le tournoi pour se qualifier à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, un seul billet disponible étant attribué pour toute la zone Océanie.