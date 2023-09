OFC U16 Women’s Championship : Tahiti sur le podium, la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde

Elles disputaient mardi la petite finale de l’OFC u16 Women Championship au Stade Pater. Les Tamahine ura ont terminé le tournoi en beauté.

Sorties victorieuses 5 buts à 3 des iles Tonga, les protégés de Xavier Samin s’accaparent la troisième marche du podium. Une place amplement méritée pour la capitaine Haranui Le Gayic : « On est très fières de notre parcours. Terminer sur une troisième place et donner un titre à Tahiti, c’est vraiment une fierté. On ne retient que des bonnes choses de cette aventure.«

« On ne partait pas favoris et on ne pensait pas avoir ce classement-là. Ce qui a fait la différence, c’est cette cohésion et cette famille qu’on a réussi à créer avec les Tamahine Ura, estime quant à lui le sélectionneur Xavier Samin. C’est ça qui a fait la différence en fin de compte. Et elles méritent cette troisième place. »

Dans la continuité de cette rencontre, la finale opposant les Iles Fidji à la nouvelle Zélande à elle aussi tenu toutes ses promesses.

Accroché au score pendant 90 minutes, il aura fallu patienter les toutes dernières secondes du temps additionnels pour voir les Whites se délivrer du piège tendu par les Fidjiennes. « C’est un match avec un niveau très élevé, a estimé la secrétaire générale de la Fifa Fatma Samoura. On voit de plus en plus les petites iles qui traditionnellement se faisaient battre dès le début de compétition par de grands pays comme la Nouvelle-Zélande, résister jusqu’au dernier moment. Je crois qu’aujourd’hui la performance de Fidji nous confirme encore une fois qu’avec un peu de bonne volonté et beaucoup de travail, on réussit à faire face aux plus grandes équipes mondiales. »

Grâce à cette victoire sur le fil, la Nouvelle-Zélande s’envolera représenter la zone Océanie lors de la prochaine Coupe du Monde Fifa prévue en République Dominicaine