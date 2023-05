OFC Champions League : l’AS Pirae se qualifie pour les demi-finales

Grâce à cette victoire, les Tahitiens prennent la première place du groupe B. Mercredi, ils affronteront en demi-finales les joueurs fidjiens du Suva FC.

« Toutes les équipes ont un bon niveau donc gagner ce match nous met en bonne place », a déclaré à l’issue de la rencontre l’entraîneur de l’AS Pirae, Hiro Labaste, auprès des médias de l’OFC.

Et celui-ci ne compte pas en rester là : « Nous avons de l’expérience et nous pouvons gagner la demi-finale, puis gagner la finale, et ramener le trophée à la maison, mais Suva sera un autre test difficile ».