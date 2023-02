OFC CHAMPIONS LEAGUE : L’AS PIRAE dans le Top 8 océanien

Battu au match aller, l’AS Dragon n’avait plus d’autre choix que de l’emporter par 2 buts d’écart face à Pirae pour ne pas sortir prématurément de l’OFC Champions League. Hier soir au Stade Pater, les protégés de Raimoana Bennett ont définitivement clos les débats en remportant très largement leur seconde opposition sur le score sans appel de 7 buts à 3.

Avec statiquement 70% de chance de se qualifier pour la prestigieuse Champions League Oceanienne, les supporters de Pirae étaient relativement sereins a quelques minutes du coup d’envoi. Et les prédictions du clan de Pirae n’ont pas dérogé à la règle.

La première période est à sens unique. Tetauira est le premier à couper court aux espoirs de remontada des joueurs de Titioro, qui poursuivent leur démonstration en inscrivant 7 buts dans cette rencontre. Avec 9 buts encaissés sur les 2 matchs, difficile pour les joueurs de Dragon de cacher leur amertume.

“Il y a perdre, mais il y a perdre aussi avec la manière, regrette le capitaine des bleus Li Fung Kuee. Ce soir, on a regardé cette équipe de Pirae. On a manqué de répondant, je suis déçu de notre prestation. À nous de nous poser les bonnes questions. Mais félicitations à Pirae et bon courage à eux pour la O League”.

“On a mis beaucoup de buts. C’est le travail que l’on a fourni depuis décembre. On a fourni le boulot, on est récompensés“, assure Benoît Mathon, joueur de l’AS Pirae.

L’AS Pirae ajoute donc à son calendrier les phases de Poule de l’OFC Champions League.

Un rendez-vous prévue au mois de mai prochain au Vanuatu avec les 8 meilleurs club de football du continent océanien.