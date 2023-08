OFC Beach soccer nations cup : Tahiti écrase Tonga pour son premier match (26- 3)

Dès la 1ère minute, Raimana Li Fung Kuee ouvrait le score sur un tir du pied gauche, et Patrick Tepa doublait la mise sur un excellent service lobé de son capitaine une minute plus tard. Rebelote à la 4e minute de jeu, avec un jeu en passe lobées conclu de la tête par Tamatoa Tetauira, suivi d’un quatrième but de Tepa pour le doublé. En 5 minutes de jeu, Tahiti menait déjà 4-0.

Le gardien des Tiki Toa Jonathan Torohia y allait de son but, jonglant tranquillement avant d’envoyer une frappe de l’autre bout de terrain face à son vis-à-vis, trop avancé.

Le deuxième tiers-temps était, de nouveau, à sens unique pour Tahiti. Patrick Tepa s’offrait un quadruplé en inscrivant deux buts dès la reprise.

Les Tongiens parvenaient tout de même à sauver l’honneur par l’intérmédiaire de Sione Tutone, auteur d’un doublé grâce à une frappe en pivot et un coup franc lointain intelligemment frappé (13-2). Autre fait notable de ce derniers tiers, le sixième but personnel de Tepa, également sur coup franc direct, avant trois buts supplémentaires pour un score de 17-2 à la fin de la seconde période.

Le scénario était identique dans le dernier tiers, et les Tahitients n’avaient pas besoin de forcer leur talent pour enchaîner les buts. Score final : 26-3. Un résultat logique compte tenu de l’immense écart de niveau entre les deux équipes, les Tongiens participant à leur seconde compétition internationale seulement.

Deuxième série demain à partir de 14h, avec les Tongiens qui rencontreront Fidji. À 16h, la sélection tahitienne sera opposée à un adversaire bien plus compliqué, les Îles Salomons, tranquilles vainqueurs de Fidji (6-3) . Deux rencontres que vous pourrez suivre en direct télé et web sur TNTV.